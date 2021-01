vor 20 Min.

Flucht vor der Polizei in Gundelfingen

Beamte entdecken verdächtige Gegenstände

Keine Lust auf Polizei: Am Samstag sollte in Gundelfingen (Günzburger Straße) ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Anblick des Streifenfahrzeuges gab der Fahrer Gas und bog schnell in eine Seitenstraße ab. Die Kontrolle konnte anschließend doch noch durchgeführt werden. Dabei wurden, so die Polizei, vier ausländische Männer im Pkw angetroffen.

Im Kofferraum, unter Decken versteckt, befanden sich zahlreiche Werkzeuge, ein Wagenheber und ein abgesägter Pkw-Katalysator. Zur Abklärung, ob die Gegenstände gestohlen oder für Straftaten verwendet wurden, nahm die Polizei die vier Männer vorläufig fest.

Auf die Schnelle konnte dann aber kein konkreter Bezug zu einer Tat hergestellt werden: Die Männer wurden wieder entlassen, die aufgefunden Gegenstände vorläufig sichergestellt. (pol)

Themen folgen