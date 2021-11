Gremheim

02.11.2021

Jetzt wird in der neuen Kita in Gremheim getobt

Plus Die Einrichtung in Gremheim ist offiziell in Betrieb. Was der Neubau gekostet hat.

Von Horst von Weitershausen

Auf den Weg gebracht hat den Neubau dieser Kindertagesstätte für die Gemeinde Schwenningen noch der ehemalige Bürgermeister Reinhold Schilling. Offiziell eröffnet wurde der neue Kindergarten mit Kinderkrippe im Ortsteil Gremheim nun von seinem Nachfolger Johannes Ebermayer, der den Neubau der Kita betreut und durchgeführt hat. „Es ist ein gelungener Bau“, wie Ebermayer bei einer kleinen offiziellen Einweihungsfeier im Kreis der Kinder, der Betreuerinnen und Betreuer sowie seiner beiden Stellvertreter Günther Mayer und Roland Ahle, Architekt Martin Endhardt und Pfarrer Pater Anob betonte.

