30.11.2019

Grüne üben Kritik an Zugtaufe

Die Landesvorsitzende der Grünen, Eva Lettenbauer, freut sich, wie sie unserer Zeitung mitteilt, über die Zugtaufe eines neuen ICE 3 auf den Namen „ Dillingen an der Donau“, die am Montag in der Kreisstadt vollzogen wird. Die Landtagsabgeordnete übt aber auch Kritik an der Deutschen Bahn. „Den Aufwand und die Kosten, die in die Zugtaufe gesteckt werden, hätten lieber dem Bahnhof in Dillingen zugutekommen müssen“, meint Lettenbauer. Der Bahnhof sei vernachlässigt, schmutzig und müsse dringend barrierefrei und einladend gestaltet werden.

Die Landesregierung müsse mehr in die Bahnhöfe und die Bahninfrastruktur investieren. Der lange eingeforderte barrierefreie Ausbau aller öffentlichen Infrastruktur sei vor einigen Jahren von der Staatsregierung für 2023 angekündigt worden. Lettenbauer kritisiert, dass der barrierefreie Ausbau des Dillinger Bahnhofs im Jahr 2023 beginnt. „Das ist viel zu spät“, meint die Abgeordnete. „Außerdem verfehlt es das von der CSU selbst gesetzte Ziel, dass Bayern 2023 barrierefrei sein soll.“ Die Barrierefreiheit sei nicht nur wegen der zwei großen Behinderteneinrichtungen in Dillingen wichtig. Barrierefreiheit sei für die gesamte Bevölkerung – sei es für Menschen mit Kinderwägen oder für Reisende mit Fahrrädern – notwendig. (pm)

