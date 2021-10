Diskussion um B16 Nord in Höchstädt: „Das langt mir als Mörslinger nicht“

Plus Vor zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern stellt ein Geologe die Pläne für das neue Wasserschutzgebiet in Höchstädt vor. Doch den Zuhörern geht es um viel mehr: die B16, Geld und das Schicksal von Mörslingen.

Es sind weit mehr Bürgerinnen und Bürger an diesem Donnerstagabend in die Nordschwabenhalle gekommen als angemeldet. 25 sollten es laut Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth sein. Anwesend sind etwa 70. Und es werden im Lauf des Abends noch ein paar mehr. Es geht – wieder einmal – um das neue Wasserschutzgebiet – und schließlich auch um die B16 Nord. Von beidem sind die meisten Anwesenden alles andere als begeistert.