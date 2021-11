Höchstädt

Höchstädts Pläne für den neuen Recyclinghof

Plus Durch den Neubau sollen einige Probleme beseitigt werden. Außerdem sind längere Öffnungszeiten geplant.

Von Dominik Bunk

Der Neubau des Höchstädter Recyclinghofs wurde genehmigt. Das erläuterte Bürgermeister Gerrit Maneth in der Stadtratssitzung am Montag als Reaktion auf Anträge der CSU- und FW-Fraktionen. „Ich bin überzeugt, dass wir eine Lösung finden werden, mit der alle zufrieden sind“, sagte der Rathauschef. Der Grünsammelplatz soll erweitert werden, um die beiden Einrichtungen am selben Ort unterzubringen. Der AWV will außerdem die trennende Straße kaufen, die Mitarbeiter oft überqueren müssen. Die Fläche des alten Recyclinghofs soll dann wieder an die Stadt gehen.

