Höchstädt/Lauingen

14:30 Uhr

Paul Menz bangt um seine Ausstellung im Schloss Höchstädt

Karibische Farben und Motive von Jerome Rodney leuchten derzeit bunt und knallig aus der Zenetti-Passage in Lauingen.

Plus Der Maler wollte eigentlich seine Werke am 4. Juni dort präsentieren. Doch das ist nicht möglich. Dafür leuchtet in der Lauinger Zenettipassage jetzt eine Pop-Art von Jerome Rodney.

Von Hans Gusbeth

Eigentlich hätte am 4. Juni im Höchstädter Schloss eine Ausstellung mit Werken von J. Paul Menz eröffnet werden sollen. Eigentlich. Sie ist pandemiebedingt abgesagt. Aus der Höchstädter Verwaltung habe er die Andeutung bekommen, dass man die Bilderschau um ein Jahr verschieben könne. „Wer weiß, ob ich da noch lebe“, so der 83-Jährige selbstironisch.

