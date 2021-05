Höchstädt

12:05 Uhr

Neueröffnung: Ab sofort gibt es einen Tedi in Höchstädt

Plus Seit Dienstag hat eine Tedi-Filiale in der Donauwörther Straße in Höchstädt geöffnet. Dafür fehlt der Stadt dringend ein weiterer Hausarzt.

Von Simone Bronnhuber

Eigentlich hat mit einer Eröffnung vor 2022 keiner so richtig gerechnet, aber seit Dienstag ist klar: In Höchstädt gibt es jetzt auch eine Tedi. Der Verbrauchermarkt, der von Tierbedarf bis Dekoartikel alles im unteren Preissegment anbietet, hat in der Donauwörther Straße eine Filiale eröffnet. Dass die Türen des Geschäftes schon so schnell öffnen, hat Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth mehr oder weniger zufällig erfahren, wie er am Montag sagt.

