16.09.2020

Influencerin Kiri hilft dem Höchstädter Jugendtreff

Unbekannte haben im „Treff58“ Schaden angerichtet. Eine Dillinger Influencerin will jetzt gemeinsam mit ihren Followern helfen.

„Ich habe ein Anliegen an euch“ – So beginnt der Aufruf von Carina „Kiri“ Hämmerle auf Facebook. „Die Betreuer sind mir sehr ans Herz gewachsen und haben mir in sehr schwierigen Zeiten sehr krass viel geholfen.“ Daher bittet sie ihre Follower um Unterstützung für den Jugendtreff Höchstädt, den sie oft besucht hat. Kiri ist ihr Spitzname, sie hat im Internet viele Fans, die ihre Beiträge und Kommentare verfolgen.

Wie berichtet, wurde im Jugendtreff in Höchstädt eingebrochen. Kiri hat das mitbekommen und laut Pressemitteilung sofort begonnen, online Spenden zu sammeln. Im Sekundentakt war zu beobachten, wie Jugendliche bundesweit sich an der Aktion beteiligten. An nur einem Tag kamen so 600 Euro zusammen. Diese Summe übergibt Kiri der Höchstädter Jugendpflegerin Réka Kovács, steht es in der Pressemitteilung.

Eine Playstation wurde gestohlen

Der entstandene Schaden kann mit diesem Geld behoben und die gestohlene Playstation ersetzt werden. „Ich finde die Aktion von Kiri richtig klasse“, so Kovács begeistert, als sie von dem Aufruf erfuhr. „Es zeigt sich, wie gut unsere Jugendarbeit ankommt und die Jugendlichen unserem Jugendtreff verbunden sind.“ Als Zeichen des Dankes an Kiri und alle Unterstützer gestalteten die Höchstädter Jugendlichen prompt ein Plakat und stellten es online. „Was in die Jugend investiert wird, lohnt sich!“, betont Matthias Grätsch, Geschäftsführer von SoViKo.

Er zeigte sich tief beeindruckt von Kiris Engagement, heißt es in der Pressemitteilung. „Super, wie Positives aus einem unangenehmen Vorfall entsteht. Jugendliche stehen für ihren Jugendtreff, vor allem aber füreinander ein.“ Der Jugendhilfeträger SoViKo führt in Höchstädt bereits seit 2013 die Offene Kinder- und Jugendarbeit durch und betreut den Jugendtreff „Treff58“. (pm)

