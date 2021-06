Jetzt beginnt der Dillinger Orgelsommer

Münsterorganist Franz Hauk eröffnet das Festival

Das internationale Festival „Dillinger Orgelsommer“ beginnt am Samstag, 19. Juni um 11.15 Uhr in der Basilika St. Peter. Der überregional beliebte Sommer-Zyklus, der heuer sein 15-jähriges Bestehen feiert, umfasst bis 11. September jeweils samstags insgesamt 13 Orgelmatineen mit international renommierten Gastkünstlern. Münsterorganist Franz Hauk aus Ingolstadt wird das Eröffnungskonzert „Ouvertüre!“ mit virtuosen Werken von Johann Sebastian Bach, Joseph Gabriel Rheinberger, Félix- Alexandre Guilmant und Charles-Marie Widor (Toccata aus der 5. Orgelsymphonie op. 42) spielen.

Hauk studierte nach dem Abitur die Fächer Kirchen- und Schulmusik sowie Klavier und Orgel. 1981 erhielt er das Meisterklassendiplom der Musikhochschule München. Mehrere Auszeichnungen folgten. Seit 1982 ist er als Organist, seit 1995 auch als Chorleiter am Ingolstädter Münster tätig. Mit Vorliebe setzt sich Hauk auch für die zeitgenössische Musik ein und regt immer wieder Kompositionsaufträge an. Er wirkt als Juror bei Musikwettbewerben und leitet Meisterklassen bei internationalen Musikfestivals. Hauk spielte viele Rundfunk- und CD-Aufnahmen und konzertiert in ganz Europa und den USA. Auch die Tätigkeit als Dirigent nimmt einen breiten Raum seiner künstlerischen Arbeit ein. . Seit 2002 lehrt er im Bereich Historische Aufführungspraxis an der Staatlichen Hochschule für Musik und Theater in München. 2013 erhielt er das Bundesverdienstkreuz. (pm)

des aktuell geltenden Hygienekonzeptes empfiehlt sich frühzeitiges Erscheinen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.