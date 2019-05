vor 43 Min.

Lagerhalle in Hohenreichen brennt komplett ab

Eine Halle im Wertinger Ortsteil Hohenreichen ist abgebrannt. Eine genaue Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht nennen, doch er geht wohl an die Millionengrenze.

Eine Halle im Wertinger Ortsteil Hohenreichen stand am Montagmorgen in Flammen und ist wenige Stunden später komplett abgebrannt. Es handelt sich um eine Maschinenhalle eines Aussiedlerhofes, in der Hackschnitzel, Heu und Stroh gelagert werden und in der landwirtschaftliche Geräte stehen, darunter vier Traktoren. Die Biogasanlage in direkter Nähe der Halle ist nicht vom Unglück betroffen. Auch das Wohnhaus, das nur der Hof von der Halle trennt, blieb verschont.

Der Notruf ging um 9.34 Uhr ein. Rund 180 Helfer waren kurz nach dem Ausbruch des Feuers auf dem Gelände aktiv.

Menschen und Tiere sind nicht zu Schaden gekommen. Über die Höhe des Sachschadens können bisher nur Vermutungen angestellt werden. Dass dieser an die Millionengrenze gehe, sei wahrscheinlich.

Biogasanlage nicht betroffen

Wodurch das Feuer ausgebrochen sein könnte, ist zunächst ein Rätsel. Später wird vermutet, dass das Feuer im Bereich einer Trocknungsanlage ausgebrochen sein könnte, die sich in der Halle befindet.

Die Polizei bat Anwohner, Fenster und Türen wegen der starken Rauchentwicklung vorsichtshalber geschlossen zu halten. Am Nachmittag musste auch die Staatsstraße 2382 zwischen Hohenreichen und Frauenstetten für den Verkehr gesperrt werden. Empfohlen wurde eine großräumige Umfahrung über Gottmannshofen. (dz)

