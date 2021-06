Antrag: Der Landkreis Dillingen soll Schüler unterstützen

Die Kreisräte von Bürgerliste und FDP sorgen sich um Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschulen. Deswegen wenden sie sich mit einem Antrag an Dillingens Landrat Leo Schrell.

Auch die Dillinger Kreisräte von Bürgerliste und FDP beschäftigt die Corona-Pandemie. Das Thema stand im Mittelpunkt der jüngsten gemeinsamen Videokonferenz. Zum einen sorgen sich die Kreisräte laut Pressemitteilung um die Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschulen und deren Lernerfolg.

Durch den Wechsel von Präsenz- zu Distanzunterricht oder nur eingeschränktem Präsenzunterricht müssen entstandene Lücken beim Lehrstoff aufgeholt werden. Zum anderen danken die Politiker den Lehrkräften, die „tagtäglich ein hohes Engagement zeigen und ein steter Ansprechpartner sowohl für die Schüler als auch für deren Eltern darstellen“, so Fraktionsvorsitzender Thomas Häußler.

Ein Blick auf den Nachbarlandkreis Günzburg

Sein Kollege Erich Herreiner erinnerte an das Siegel „Bildungslandkreis“, das die Region trägt. Im Nachbarlandkreis Günzburg sei ein Modellprojekt zur Förderung von Nachhilfe entstanden, um den Unterrichtsstoff aufzuholen, der nicht vermittelt werden konnte, oder das Material noch mal zu vertiefen. Förderprogramme des Bundes und des Freistaates seien momentan in ersten Umsetzungsschritten. Dennoch sollte der Landkreis Dillingen proaktiv reagieren. Auch wenn die Förderung der Schulen nicht die ureigenste Aufgabe des Kreises ist, bestehe hier akuter Handlungsbedarf.

Kreisrat Richard Drexler denkt an eine Art „Nachhilfebörse“, finanziert mit Mitteln des Landkreises. So sollten Kräfte zur Unterstützung der Schulen vor Ort vermittelt werden, aber auch finanzielle Unterstützung für die Schulen direkt. Professionelle Hilfe biete auch den Eltern eine Entlastung. Bezirks- und Kreisrat Alois Jäger und die anderen Kreisräte wenden sich mit einem konkreten Antrag an den Landkreis Dillingen, vertreten durch Landrat Schrell.

Die Ideen der Dillinger Kreisräte

Darin fordern sie, vor Ende des Schuljahres ein Programm zur Förderung der Schulen aufzulegen, dass vorerst bis Ende dieses Jahres befristet ist. Das Förderprogramm soll mit einem Volumen von 50.000 Euro ausgestattet werden und ohne bürokratische Hürden den Schulaufwandsträgern der Grund- und Mittelschulen zur Verfügung gestellt werden, die dann aus diesen Mitteln bedarfsgerechte Programme für ihre Schule vor Ort entwickeln. Die Verantwortlichen vor Ort wüssten am besten, wie die Schüler gefördert werden können. „Jeder Euro, den wir jetzt in die Bildung unserer Kinder stecken, zahlt sich in der Zukunft um ein Vielfaches aus“, so Häußler abschließend. (pm)

