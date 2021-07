Corona-Inzidenz liegt zum dritten Mal über 25 - was das im Kreis Dillingen bedeutet

Wie das Dillinger Landratsamt in seinem aktuellen Amtsblatt mitteilt, ist die sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Dillingen auch am Dienstag über 25. Das hat nun Auswirkungen auf die Schüler.

Am Sonntag, am Montag und nun auch am Dienstag, 20. Juli, lag die sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen über 25.

Das sollten Schüler im Kreis Dillingen jetzt beachten

Das bedeutet, dass Schüler ab der fünften Klasse nun ihre Masken am Sitz- und Arbeitsplatz weiterhin tragen müssen. Das gilt auch für ihre Lehrkräfte. Diese Feststellung gilt laut Amtsblatt des Landratsamtes bereits am 20. Juli.

Die sieben-Tage-Inzidenz ist im Juli kontinuierlich angestiegen. Ein Grund dafür war der Delta-Ausbruch an der Wertinger Realschule und weitere bestätigte Corona-Fälle an anderen Schulen im Landkreis. Die Schüler der fünften bis neunten Klasse der Wertinger Realschule befinden sich seit vergangenem Montag bereits wieder im Distanzunterricht. Ende Juli beginnen in Bayern die Sommerferien.

Corona-Bürgertelefon des Landratsamtes: Erreichbarkeiten angepasst

Aufgrund der zuletzt stark gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenz und der dadurch weitreichenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen hat das Landratsamt die Erreichbarkeit des Bürgertelefons angepasst.

Künftig ist das Bürgertelefon für alle Fragen rund um Corona und die jeweils geltende Fassung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung von Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Freitag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr unter der bekannten Telefonnummer 09071/51350 erreichbar. An Wochenenden und an Feiertagen ist das Bürgertelefon nicht besetzt. Außerhalb der Erreichbarkeit des Bürgertelefons können Fragen auch per E-Mail (btelefon@landratsamt.dillingen.de) an das Gesundheitsamt gereichtet werden.

In den benachbarten Landkreisen ist die Inzidenz niedriger

Die Inzidenz in den benachbarten Landkreisen Günzburg 11,8 (11,8), Heidenheim 24,1 (26,4), Augsburg 10,7 (9,5), Donau-Ries 4,5 (4,5). (corh mit pm)