Eine Resolution soll gegen den Ärztemangel im Landkreis Dillingen helfen

Plus Die Städte und Gemeinden im Landkreis Dillingen wollen dem Hausärztemangel entgegentreten. Nun soll eine Resolution an die Kassenärztliche Vereinigung helfen.

Dem Landkreis Dillingen gehen die Hausärzte aus. Mit dem Tod von Dr. Sigurd Mackenrodt, der in Höchstädt und im Bachtal praktiziert hat, hat sich die Situation zusätzlich verschärft. Für viele Patientinnen und Patienten kann nicht mehr gewährleistet werden, dass sie bei einem Hausarzt oder einer Hausärztin aufgenommen werden. Im westlichen Landkreis wurden seit Beginn der Corona-Impfkampagne drei Standorte geschlossen. Weitere Praxisschließungen sind angekündigt. Um dem Problem abermals entgegenzutreten, haben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Landkreis Dillingen am Montag eine Resolution verabschiedet. Bringt das etwas?