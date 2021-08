Polizei meldet mehrere Unfälle im Landkreis Dillingen

Gleich mehrere Male musste die Polizei Dillingen am Freitag zu Unfällen im Landkreis ausrücken. Ein umgefahrener Telefonmast in Dattenhausen gibt den Beamten noch Rätsel auf.

Betrunken Auto gefahren, andere Fahrzeuge übersehen oder ein Auto gerammt und dann noch den Fahrer beleidigt: Mehrfach hat es im Landkreis Dillingen am Freitag gekracht. Ein Überblick:

Gegen 16.50 Uhr befuhr ein 31-Jähriger aus Manching mit seinem Traktor samt Anhänger die Staatsstraße 2032 von Ziertheim aus in nördlicher Richtung. Der Mann ordnete sich zunächst auf einer Linksabbiegespur ein, musste jedoch feststellen, dass sich die Abzweigung zu seinem Ziel Dattenhausen erst an der nächsten Abbiegemöglichkeit befindet. Also wechselte er wieder auf die Geradeausspur, wobei er den inzwischen rechts neben ihm fahrenden 18-Jährigen aus Bachhagel in seinem Pkw übersah. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, woraufhin der junge Pkw-Fahrer auch noch die rechte Leitplanke streifte. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von insgesamt circa 4100 Euro. Der Pkw des jungen Mannes wurde dabei totalbeschädigt. Verletzt wurde laut Polizei Dillingen niemand.

In Ziertheim bricht nach einem Unfall ein Telefonmast ab

Ebenfalls am Freitag im Ziertheimer Ortsteil Dattenhausen: Gegen 23.40 Uhr fährt ein bislang Unbekannter in der Regens-Wagner-Straße auf Höhe der Hausnummer 14 einen Telefonmast an, der daraufhin abbricht, wodurch auch die Telefonleitungen abreißen. Eine Anwohnerin hört laut Polizei zur Tatzeit einen lauten Knall und stellt anschließend die genannten Beschädigungen fest, die sich auf circa 2000 Euro Sachschaden summieren dürften. Zur gleichen Zeit findet wenige hundert Meter entfernt eine größere Veranstaltung mit knapp 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie circa 300 Traktoren statt. Aus polizeilicher Sicht kann nicht ausgeschlossen werden, dass eines der dortigen Fahrzeuge am beschriebenen Verkehrsunfall beteiligt war oder einer der Teilnehmer sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen kann. Zeugenhinweise gehen hier an die PI Dillingen unter 09071/560.

Deutlich früher, gegen 14.15 Uhr befuhren ein 48-Jähriger aus Wertingen mit seinem Lastwagen und eine 56-Jährige aus Aulendorf mit ihrem Sattelzug die Staatsstraße 2033 auf Höhe Binswangen in jeweils entgegengesetzter Richtung, wobei sich auf der relativ schmalen Fahrbahn die jeweiligen Außenspiegel berührten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Einer verantwortet sich wegen Körperverletzung, der andere wegen des Wortes "Vollidiot"

Weitere Unfälle haben sich am Freitag in Gundelfingen und Dillingen ereignet: Gegen 11.35 Uhr befuhr eine 26-Jährige aus Höchstädt die B16. Sie musste verkehrsbedingt an der Ausfahrt zwischen Faimingen und Echenbrunn mit ihrem Auto warten. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende 68-Jährige mit seinem Lkw zu spät und fuhr auf sie auf. Die junge Frau klagte anschließend über Kopfschmerzen, an ihrem Fahrzeug wurde die Heckstoßstange stark eingedrückt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1700 Euro. Der 68-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Gegen 12.25 Uhr befuhr ein 42-Jähriger aus Donaualtheim mit seinem Pkw die Donauwörther Straße in Dillingen. An der Kreuzung zur Altheimer Straße bemerkte er nicht, dass der vor ihm fahrende 51-Jährige mit seinem Pkw samt Anhänger bereits abbremsen musste. Daraufhin fuhr der 42-Jährige auf den Anhänger auf, dessen Rahmen sich dadurch verzog. Zudem wurde die Front des 42-Jährigen Unfallverursachers stark deformiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5500 Euro. Zudem wurde der 51-Jährige leicht verletzt, berichtet die Polizei. Der 42-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Da der 51-Jährige Geschädigte des Unfalls jedoch nach dem Zusammenprall ausstieg und den 42-Jährigen als „Vollidiot“ betitelte, muss nun auch er sich strafrechtlich wegen Beleidigung verantworten. (pol/mayjo)