So digital ist das Handwerk im Landkreis Dillingen

Plus Lehrlinge räumen mit Vorurteilen auf, Chefs erklären, warum sich eine Ausbildung unter anderem finanziell lohnen kann - denn Nachwuchs wird dringend gesucht.

Bauboom, Rohstoffmangel, steigende Preise, die Digitalisierung, strengere Vorschriften, CO2-Werte, Klimawandel – viele Themen beschäftigen die Handwerksbetriebe im Landkreis Dillingen. In einer losen Serie wollen wir sie vorstellen. Wir beginnen mit dem Thema, das alle anderen überstrahlt: Der Nachwuchs- und Fachkräftemangel.