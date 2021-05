Landkreis Dillingen

vor 44 Min.

Warum der Landkreis Dillingen beim Impfen gegen Corona im Rückstand ist

Plus Der Landkreis Dillingen ist nicht der einzige, der eine Sonderlieferung Impfstoff erhalten hat. Doch die allein wird kaum helfen, den Rückstand aufzuholen. Dafür gibt es eine andere Zahl, auf die man durchaus stolz sein kann

Von Cordula Homann

Das Dillinger Landratsamt hat am Freitag die neuen Impfzahlen veröffentlicht. Demnach sind im Landkreis Dillingen derzeit 8,8 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. In Bayern insgesamt sind es bereits 9,9 Prozent, in Deutschland 10,6 Prozent.

