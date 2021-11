Lauingen

09.11.2021

Passt das Tierkrematorium zur Wohlfühlstadt Lauingen?

Plus 120 Bürgerinnen und Bürger kommen zur Infoveranstaltung in Lauingen und äußern zum Teil deutliche Kritik am geplanten Tierkrematorium. Es geht um Emissionen, Pietät – und das Vorgehen der Stadt beim Thema Öffentlichkeit.

Von Jonathan Mayer

In 15 Minuten soll es losgehen. Vor der Lauinger Stadthalle haben sich Bürgerinnen und Bürger in einer langen Schlange aufgereiht, die 2G-Nachweise griffbereit. Die Gegner des Tierkrematoriums sammeln noch Unterschriften – und bekommen die eine oder andere auch. Denn viele Befürworter sind am Montag nicht zu der Veranstaltung gekommen, bei der die Stadt und die Firma Rosengarten über das Vorhaben informieren. So viel vorab: Die meisten Meinungen kann der Geschäftsführer an diesem Abend nicht ändern – trotz einer Einladung.

