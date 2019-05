02.05.2019

Mit VR-Brille wandern

Aktionen in Gundelfingen

Die erste Tour mit Picknick unter dem Titel „Komma, gugga, zamma essa“ findet am kommenden Wochenende in Gundelfingen statt. Los geht es am Samstag, 4. Mai, um 13 Uhr im Pausenhof der Mittelschule. Bis 15 Uhr stellt sich dort die Jugendfeuerwehr mit einer Löschübung und einer spektakulären Höhenbergungsrettung vor. Wie bei allen Touren ist Donautal-Aktiv dabei und serviert den Besuchern leckere Schmankerl. Das Publikum kann zudem digital in das Schwäbische Donautal eintauchen: Donautal-Aktiv bringt sogenannte Virtual-Reality-Brillen mit. Wer die aufsetzt, kann den neuen Premiumwanderweg radeln oder auf dem Donauwald-Wanderweg entlanglaufen – zumindest gefühlt. Vom Verkauf der feinen schwäbischen „Probiererle“ kommt ein Teil dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, der Kartei der Not, zugute. Getränke verkauft die Jugendfeuerwehr. Und ein Gewinnspiel gibt es auch: Alle Teilnehmer und Besucher können mitmachen, indem sie ein Gruppenbild von sich vor dem Donaumobil machen und auf Instagram unter #donautaltouren posten. Die kreativsten Bilder werden am Ende der über den Sommer geplanten Touren prämiert. Zu gewinnen gibt es Fußballgolfen in Leipheim, Minigolfen im Günzburger Waldbad oder eine Tageskarte für das Freibad in Dillingen oder Günzburg – jeweils für fünf Personen. (pm)

