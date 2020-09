13:17 Uhr

Neue Kita im Rosenschloss Gundelfingen: So kann man sich anmelden

Nun ist es offiziell: Aus dem Nebengebäude des Gundelfinger Rosenschlosses wird ein Kinderhaus. Noch stehen einige Arbeiten an. So können Eltern ihre Kinder anmelden.

Nun ist es offiziell: Aus der Reithalle des Gundelfinger Rosenschlosses wird ein Kinderhaus. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Regionalverband Dillingen-Donau-Ries mit Sitz in Wertingen wird im Nebengebäude des Schlosses insgesamt vier Gruppen einrichten, jeweils zwei Kindergarten- und Kinderkrippen-Gruppen. Insgesamt sollen so bis zu 72 Mädchen und Jungen betreut werden. Die Umbaumaßnahmen hierfür haben begonnen.

Gundelfingen: Im Rosenschloss entsteht ein Kinderhaus

Zuletzt warteten die Verantwortlichen auf eine Genehmigung durch das Landratsamt – die ist nun da. Wie Joachim Keil, Geschäftsführer des ASB Dillingen-Donau-Ries, auf Anfrage mitteilt, werden planmäßig jeweils eine Kindergarten- und Krippengruppe zum 1. Oktober öffnen. Für die anderen beiden Gruppen seien weitere Umbaumaßnahmen notwendig. Wann genau diese abgeschlossen werden, könne man noch nicht endgültig sagen. Spätestens bis zum 1. Januar sollen jedoch alle vier Gruppen geöffnet sein, so Keil. Im denkmalgeschützten Nebengebäude von Schloss Schlachtegg entstehe ein modernes Kinderhaus mit freundlicher Atmosphäre, das auch über Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten verfügt, heißt es vom Träger, dem ASB. Im Schlosspark schaffe man außerdem einen großzügigen Spielplatz für die über Dreijährigen. Jede Krippengruppe bekommt ihren eigenen Spielplatz, der auf die Bedürfnisse der unter Dreijährigen ausgerichtet sei.

Pro Kindergartengruppe werden 25 Plätze zur Verfügung stehen, pro Krippengruppe elf Plätze. Die Vergabe der Plätze wird laut Keil nach sozialen Kriterien erfolgen. Man berücksichtige beispielsweise, wie dringend jemand den Platz benötigt, etwa wenn keine andere Betreuungsmöglichkeit vorhanden ist.

Kita im Rosenschloss: Die Betreuungsplätze werden dringend benötigt

„Ich freue mich riesig“, sagt Bürgermeisterin Miriam Gruß. Die Betreuungsplätze, die im Rosenschloss entstehen, werden dringend benötigt. Dafür bedanke sie sich bei allen Beteiligten. Die Rathauschefin betont, dass baulich nichts an der Grundstruktur des Schlosses verändert wird. Es gehe lediglich um die nutzungsgerechte Gestaltung der Räume.

Der ASB-Regionalverband wurde 1989 gegründet und ist Träger von vier Kindertagesstätten in Wertingen und Umgebung. Als sozialer Partner kümmern sich die Hilfsorganisation und der Wohlfahrtsverband um die kinder- und seniorenpolitischen Themen in der Region, heißt es in einer Mitteilung. (ands, pm)

Voranmeldungen können ab sofort entgegengenommen werden, unter Telefon 08224/ 967510-0 oder E-Mail: info@asb-wertingen.de.

