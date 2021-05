Oberliezheim

Endlich gehen die Kanalarbeiten in Oberliezheim los

Endlich geht es los mit den Bauarbeiten in Oberliezheim. Rund 1,5 Millionen Euro soll der Anschluss an die Kläranlage in Bissingen kosten. Jetzt ist Geduld gefragt.

Für den Anschluss von Oberliezheim an die Kläranlage in Bissingen starteten endlich die Bauarbeiten. Nachdem die Bürger des Bissinger Ortsteils nach Fertigstellung der neuen Kläranlage im Jahr 2005 noch darüber diskutierten, ob sie nicht für ihr Dorf eine eigene Schilfkläranlage errichten sollten, wurden nach und nach neben der Marktgemeinde beinahe alle anderen Ortsteile angeschlossen. Die Maßnahme in Oberliezheim dauert über ein Jahr Jetzt ist Oberliezheim an der Reihe. Rund 1,5 Millionen Euro werden die Baumaßnahmen kosten, wobei vom Freistaat Zuschüsse winken. Die Bauarbeiten werden den Bürgern neben Geld auch viel Geduld abverlangen. Denn eingeplant sind für die gesamte Maßnahme über ein Jahr. (HOW) Lesen Sie auch: So teuer ist die Dachsanierung der Oberliezheimer Pfarrkirche

