So geht es mit der alten Gastwirtschaft in Oberliezheim weiter

Plus Das Haus gehört bald der Marktgemeinde Bissingen. Das teilt Bürgermeister Stephan Herreiner mit.

Wie Bissingens Bürgermeister Stephan Herreiner nun mitteilte, hat die Marktgemeinde inzwischen das komplette Anwesen erworben. Die alte Wirtschaft ist mehr als 300 Jahre alt. Mitte August geht sie in den Besitz Bissingens über. Der Vorbesitzer hat zuvor noch ein statisches Gutachten erstellen lassen.