Pläne für die neue Kita in Höchstädt

Bauausschuss berät auch über einen Neubau bei Grünbeck

Die Tagesordnung des Bau- und Umweltausschusses der Stadt Höchstädt am Mittwoch, 12. Mai, 16 Uhr, in der Nordschwabenhalle, hat es in sich. Nicht nur, dass sie eine XXL-Länge hat. Auf der Agenda stehende wichtige Projekte. Unter anderem: Kindertagesstätte Adolph-Kolping, Erweiterungsbau: Vorstellung der Vorentwurfsplanung; Neubau einer Lager- und Produktionshalle mit Büroflächen, An der Kohlplatte, Antragsteller: Firma Grünbeck Wasseraufbereitung; Errichtung einer temporären Containeranlage zur Produktion, Industriestraße, Antragsteller: Firma Grünbeck Wasseraufbereitung; Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Drogeriemarkt Donauwörther Straße“, Aufstellungsbeschluss, Zustimmung zur Planung und Beschluss zur Aufstellung im beschleunigten Verfahren; Satzungsänderung Baugebiet „Unterfeld“; Antrag von FDP/SPD/Pro Höchstädt auf Festlegung der Begrünung von nicht bebauten Flächen; verkehrsrechtliche Angelegenheiten: Auswertung der Geschwindigkeitsmessungen, Verkehrsberuhigung in der Staufer Straße, zusätzliche Beschilderung am Spitalparkplatz; Altlastverdachtsflächen der Stadt Höchstädt: weiteres Vorgehen. (pm)