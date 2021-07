Für die Kita in Gremheim wird aufwendig umgestaltet

Die Gemeinde Schwenningen beschließt für den Gehweg und Parkplatz große Veränderungen. Was auch einen Abriss bedeutet.

Den Abbruch der alten Schule in Gremheim hat bereits der alte Gemeinderat beschlossen. Dieser Platz wird gebraucht, um einen sicheren Parkplatz für die neue Kita, eine zeitgemäße Gartengestaltung und praxisgerechte Übergabemöglichkeit der Kinder an die Eltern vom Garten aus realisieren zu können. Genau das war vergangene Woche Thema in der Schwenninger Gemeinderatssitzung.

Gemeinderat Schwenningen entscheidet sich für den kompletten Abriss

Bürgermeister Ebermayer prüfte eine Idee und Anregungen aus der Bevölkerung, es sollte doch eventuell ein kleiner Teil der alten Schule stehen bleiben und als Abstell- und Nebenraum genutzt werden. Statische Bedenken, Mehraufwand beim Abriss und Mehrkosten bei der Ertüchtigung als Nebenräumlichkeit erwogen die Stimmen aus dem Gemeinderat für die Bestätigung des kompletten Abbruchs.

Für die neue Kita in Gremheim hat der Gemeinderat Schwenningen eine aufwendige Umgestaltung des Gehweges und des Parkplatzes beschlossen. Foto: Endhardt

Es werde eine neue Box als Stauraum im Gartenkonzept integriert, die Bürgermeister Ebermayer mit dem Architekten Endhardt dem Gremium vorstellte. Der Bürgermeister besichtigte viele Parkplatzkonzepte der Kindergärten im Umkreis und so wurde die aufwendigere aber sichere Variante, mit dem Architekten erarbeitet und wie oben auf dem Bild vorgestellt.

Der Gehweg wird teilweise nach vorne verlegt, teilt der Bürgermeister in einer Pressemitteilung mit. Die Eltern können mit ihren Kindern vom Auto aussteigen und nach vorne sicher auf dem Gehweg zum neuen Kindergarten gehen. Für die Belegschaft würden die bisherigen Parkplätze erhalten und weitere im östlichen Bereich bereits geschaffen werden.

In der Siedlung in Gremheim nur 30

Wahrscheinlich werde auch von vielen Eltern weiterhin im vorderen Eingangsbereich an der Straße kurz angehalten. Was im Siedlungsbereich mit 30 km/h und übersichtlicher Situation auch problemlos funktioniere.

Ende August geht es in der Kita los

Ebermayer: „Der Einzug in den neuen Kindergarten in Gremheim hat sich nun auch noch etwas verzögert, die allgemeine Situation im Baubereich hat uns jetzt bei der Möbellieferung doch noch erwischt“, so Bürgermeister Ebermayer, und weiter: „Aber wir sind ja in der komfortablen Situation uns in unseren bestehenden Räumen beruhigt auf den Umzug freuen zu können. Wahrscheinlich wird erst im neuen Kindergartenjahr Ende August im Neubau gestartet.“ (pm)