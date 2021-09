Unfälle im Kreis Dillingen: Wie gefährlich ist Motorradfahren?

Plus Immer wieder ereignen sich im Landkreis Dillingen schwere Unfälle. Etwa die Hälfte davon ist auf Eigenverschulden zurückzuführen. Diese Schutzmaßnahmen empfiehlt die Polizei.

Zwei Harley-Davidson-Fahrer sind hintereinander auf der Kreisstraße DLG 17 zwischen Offingen und Peterswörth unterwegs. Plötzlich fährt der hintere Mann, 33 Jahre alt, zu dicht auf seinen Vordermann auf. Es kommt zu einem schweren Unfall. Der 33-Jährige muss mit dem Rettungshubschrauber in die Augsburger Uniklinik gebracht werden, der zweite Fahrer kommt ins Krankenhaus Günzburg.