Stiftung Warentest: Bio-Wasser der Molkerei Gropper war verunreinigt

Plus Stiftung Warentest beurteilt das Rieser Urwasser der Molkerei Gropper als mangelhaft. Die Bissinger Firma reagiert mit einem kurzfristigen Produktionsstopp und erklärt die Ergebnisse.

Das Urteil der Stiftung Warentest klingt vernichtend: Das „Rieser Urwasser“, das stille Bio-Mineralwasser, das die Molkerei Gropper in Bissingen (Landkreis Dillingen) produziert, ist mangelhaft. Im Vergleich zu anderen Produkten schneidet es in einigen Kategorien schlecht ab. Mit dem Ergebnis: Note 4,6. Das gibt die Stiftung nun offiziell bekannt.