vor 56 Min.

Trampolin "fliegt" in Dillingen gegen ein Auto

Beim Abbauen hat eine Windböe am Samstag ein Trampolin erfasst. Das Gerät flog gegen ein Auto. Davon ahnte in Dillingen die Besitzerin des Wagens aber zunächst nichts, als sie die Schäden an ihrem Fahrzeug entdeckte.

Die 31-jährige Besitzerin des Wagens hatte bei der Dillinger Polizei am Samstag eine Anzeige erstattet. Sie war zunächst davon ausgegangen, dass ein anderes Fahrzeug ihren Wagen zwischen Freitagabend, 19 Uhr, und Samstagmorgen, 11.30 Uhr, beschädigt hatte. In der Zeit stand das Auto vor ihrer Wohnung.

Schaden nach dem Trampolin-Crash in Dillingen: rund 2500 Euro

Wenig später meldete sich jedoch ein Nachbar bei ihr und gab an, dass sein Trampolin beim Abbauen von einer Windböe erfasst wurde und dadurch aufs Auto der Geschädigten flog. Der Schaden beläuft sich in etwa auf 2500 Euro.

Unfallflucht in Gundelfingen

Ebenfalls am Samstag meldete sich ein 42-Jähriger bei der Polizeiinspektion Dillingen. Seinen Angaben zufolge hatte er seinen Pkw am Freitag von 15 bis 17.15 Uhr in der Brenzer Straße in Gundelfingen abgestellt. Dort wurde der Wagen dann auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf rund 500 Euro. Ob es sich dabei um eine Verkehrsunfallflucht handelt, oder um eine Sachbeschädigung bedarf weiterer Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 entgegen. (pol)

