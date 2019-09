vor 47 Min.

Vhs Dillingen: Von Fitness bis Fremdsprachen

Im Programm der Volkshochschule Dillingen ist nun erstmals auch die Vhs Syrgenstein dabei. Welche Kurse auch in diesem Jahr wieder angeboten werden.

„Gemeinsam sind wir stark“ – nach diesem Leitspruch arbeitet die Dillinger Volkshochschule schon lange mit den Außenstellen Höchstädt und dem Kesseltal zusammen. Im Frühjahr war dann sicher: Diese erfolgreiche Arbeit soll in Zukunft nicht nur fortgesetzt, sondern durch die Kooperation mit der Vhs Syrgenstein noch weiter ausgebaut werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Das druckfrische Vhs-Heft für das anstehende Semester 2019/2020 sei eine echte Premiere in der Bildungslandschaft des Landkreises.

Was es mit der Kooperation von Syrgenstein und Dillingen auf sich hat

Bei einem gemeinsamen Termin im April hatten Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz und die Bürgermeisterin von Bachhagel, Ingrid Krämmel, ihre Freude über die anstehende Zusammenarbeit zum Ausdruck gebracht. Kunz betonte dabei: „Ziel dieser Kooperation ist es, mit einem gemeinsamen Programm aufzutreten und unsere Stellung als ortsnaher Bildungsanbieter in der Region weiter zu stärken. ‚Bildung kennt keine Ortsschilder‘, das könnte das Motto für unsere Zusammenarbeit sein.“ Auch im Namen der Bürgermeister von Syrgenstein, Bernd Steiner, und Zöschingen, Tobias Steinwinter, machte Krämmel klar: „Unsere eigene Vhs wird dadurch nicht aufgegeben, sondern zusätzlich gestärkt!“.

Die bisherige Leiterin Doris Schmid gestaltet weiterhin eigenverantwortlich ihr Programm. Die Veranstaltungen werden nun im Dillinger Programmheft als „Außenstelle Syrgenstein“ veröffentlicht und erhalten so eine deutlich höhere Reichweite. Die Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein versendet den Katalog an alle Haushalte. Die Vhs Syrgenstein bekommt mittels eines Webmoduls Zugriff auf das Verwaltungssystem der Vhs Dillingen. Zu allen Veranstaltungen im Programmheft ist eine Anmeldung in allen Außenstellen möglich. Noch dazu können sich alle Teilnehmer online zu den gewünschten Kursen anmelden.

Welche Angebote die Vhs Dillingen ab dem 16.09 anbietet

Das neue Vhs-Heft bietet laut Mitteilung von A wie autogenes Training bis Z wie „Zither-Maxl“ eine Angebots-Vielfalt. Medizin, Kultur, Kreatives Gestalten, Praktisches für den Alltag, Tipps für Fitness und Gesundheit, Fremdsprachen, Reisen, Exkursionen, Vorträge und Konzerte – all dies und noch viel mehr ist im druckfrischen Heft enthalten. In einer Vortragsreihe „Medizin hautnah“ nehmen Fachärzte Stellung zu Rückenschmerzen, Schutzmaßnahmen vor plötzlichem Herztod, Krebsfrüherkennung und Prävention, Bluthochdruck und Arthrose.

Wer gerne kreativ tätig ist, kann erfahren, wie man mit der Zellentechnik in Acryl ein Pouring-Bild gestaltet. Weitere Kurse zeigen auf, wie man durch Antiaging den Alterungsprozess verlangsamt, durch typgerechtes Schminken seine Persönlichkeit vorteilhaft zur Geltung bringt oder auch die eigenen vier Wände in ein Wohlfühl-Zuhause verwandelt.

Auch die Geheimnisse einer glücklichen Beziehung können gelüftet werden

Psychologisch wird es, wenn es um die Geheimnisse einer glücklichen Beziehung, um Körpersprache, ganzheitliches Kommunikationstraining, um die neue Situation, die der Ruhestand mit sich bringt, oder ums Loslassen geht. Umfangreich wie immer ist das Angebot im Bereich Gesundheit und Fitness. Gesunde Ernährung, Formen der Meditation, Yoga und Autogenes Training sind ein fester Bestandteil des Bildungsangebots der Dillinger Vhs. Interessantes bieten auch die Reisen und Exkursionen nach Cinque Terre, zur Wieskirche und nach Landsberg am Lech, in eine Kaffeerösterei und Papierfabrik bei Tegernsee, ein Besuch bei Liebherr und in Obermarchtal oder eine Fahrt zur Bayerischen Landesausstellung nach Regensburg. (pm)

Das neue Herbst-Winter-Programm der Vhs Dillingen ist ab sofort in zahlreichen Institutionen und Geschäften verfügbar. Unter www.vhs-dlg.de kann man online im Programmheft blättern und sich direkt anmelden. Anmeldebeginn ist Montag, 16. September.

Lesen Sie dazu auch:

Themen Folgen