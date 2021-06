Kesseltal

Ausflugtipp: Im Kesseltal ein bisschen Toskana erleben

Plus Michelsberg, Schlossberg, Fuchsberg – diese Wanderung zu den Erhebungen im nördlichen Landkreis Dillingen bietet einzigartige Naturerlebnisse und spannende Geschichten.

Von Berthold Veh

Diese Wandertour rund um den Michelsberg im nordwestlichen Landkreis Dillingen bietet eine Menge Überraschungen. „Wie in der Toskana“, so kommentieren mitunter Wanderer die Kulisse bei Fronhofen. Der etwa zehn Kilometer lange Weg zum Michelsberg, Schlossberg und Fuchsberg liefert zuhauf Naturerlebnisse. Und es gibt insbesondere für Kinder und Jugendliche eine Menge Geheimnisse zu entdecken. Immer dabei ist der kleine Bach Kessel, der dem Tal seinen Namen gibt und sich bei Fronhofen in vielen bizarren Windungen in Richtung Bissingen schlängelt.

