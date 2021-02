vor 33 Min.

Was in Höchstädt alles geboten ist

Der Arbeitskreis Wirtschaftsförderung hat viele Ideen für die Donaustadt – trotz der Corona-Pandemie

Eine große Runde des neuen Arbeitskreises Wirtschaftsförderung Höchstädt traf sich online, um gemeinsam den „Re-Start“ nach Corona zu besprechen. Das Motto war: „Heute noch Lockdown – morgen geht das Leben weiter – wir bereiten uns vor!“

An der Runde nahmen teil: Bürgermeister Gerrit Maneth, der Referent für Stadtentwicklung, Rainer Wanek, die Stadträte Simone Bschorer, Hans Mesch, Günter Ballis und Manuel Knoll, Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Höchstädt Fabian Weiß, Frank Günther, Sonja Gastl, Benedikt Baselt und Max Beitinger.

Alle Beteiligten äußerten sich äußerst motiviert darüber, den Termin des Maimarktes am 9. Mai als Re-Start für die Zeit nach Corona zu planen. Viele Ideen kamen bei dem Treffen schon zur Sprache: Auf dem Marktplatz soll ein attraktives Rahmenprogramm für Familien stattfinden, Vereine können sich vorstellen und Spiele für Jung und Alt durchführen, die Einzelhändler können kleine Aktionen vor ihren Geschäften organisieren und die Gastronomen z.B. Mittagsmenüs extra für Familien anbieten. Anziehungspunkt könnte auch ein Tag der offenen Tür des einen oder anderen größeren Geschäftes in Höchstädt sein.

Neben den Angeboten der Geschäfte soll ein leckeres gastronomisches Angebot viele Besucherinnen und Besucher in die Stadt ziehen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Dieses Jahr wird zusätzlich die Frauenwelt 2021 inklusive Vortragsprogramm an dem Tag stattfinden. Die Stadt wird zeitnah eine Gruppe „Märkte“ einladen, um schon jetzt loszulegen und die Ideen zu sortieren und vorzubereiten. Dabei sind: Innenstadtkoordinatorin Sonja Gastl, Stadtrat Hans Mesch, Stadträtin Simone Bschorer, Stadtrat Manuel Knoll, Stadtrat Rainer Wanek, der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung Fabian Weiß und Frank Günther von Honig Schweier.

Eine weitere neue Idee in Höchstädt wurde zusätzlich besprochen: das „Bachgassenfest“. Das Bachgassenfest könnte in der Bachgasse jeweils mit unterschiedlichen Mottos stattfinden. Gemeinsam in familiärer, netter Runde mit ansprechender und lustiger Musik feiern – das soll das Ziel der Veranstaltung sein. Das Fest soll am späten Nachmittag beginnen und in den Abend hineingehen mit Gastronomie- und Aktionsständen der Höchstädter Einzelhändler, Gastronomen, Dienstleister und Vereine – jeder wird eingeladen, mitzumachen. Wann es genau stattfinden soll, ist noch nicht ganz klar: So könnte es am Vorabend des Maimarktes stattfinden oder aber erst im September, teilen die Verantwortlichen mit. Hier wollen sich die Beteiligten auch an die bestehenden Regeln und Möglichkeiten gemäß der Corona-Pandemie halten. (pm)

