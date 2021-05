Wertingen

08:00 Uhr

„Aktive rechtsextreme Szene in Schwaben“

Plus Die Grünen-Landesvorsitzende Eva Lettenbauer warnt vor rechtem Terrorismus. Sie nennt dabei auch die Republikaner im Landkreis und die Bürgerinitiative Wertingen als "Wegbereiter“.

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer gibt bekannt, dass das „Lagebild Rechtsextremismus“ der Landtagsfraktion der Grünen wieder einmal aufzeige, dass auch Schwaben eine aktive rechtsextreme Szene hat. Die Zahl der Straftaten sei im vergangenen Jahr nach oben gegangen und sowohl rechte Parteien und Organisationen, aber auch rechtsextreme Subkulturen seien vermehrt aktiv. „Auch die Staatsregierung weiß von den personellen Überschneidungen der NPD in Schwaben und den Mitgliedern des rechtsextremen Skinhead Netzwerks ‚Voice of Anger’. Beide unterhalten Verbindungen in die internationale rechtsextreme Szene“, sagt die Grünen-Landesvorsitzende. Dass die Staatsregierung hier keine aktuellen Erkenntnisse vorliegen habe, sei ein Problem. Denn die Bedrohung unserer Demokratie von rechts sei kein isoliert bayerisches oder deutsches Problem, meint Eva Lettenbauer.

