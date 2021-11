Ziertheim

vor 16 Min.

Ein Hotel für Hunde in Dattenhausen?

Plus Eine Interessentin möchte den Dattenhausener Zieglerhof kaufen, um zahlreiche Dienste und Waren für die Vierbeiner anzubieten. Was der Gemeinderat vom Vorhaben hält.

Von Dominik Bunk

Eine Hundepension inklusive Hundehotel, Hundekeksmanufaktur, Hundetherapiezentrum und Onlinehandel für Tierbedarf bei Dattenhausen? Das möchte der Ziertheimer Gemeinderat nicht, wie in der jüngsten Sitzung beschlossen wurde. Bisher war auf dem außerhalb von Dattenhausen gelegenen Zieglerhof ein Tierheim untergebracht. Die Außenstelle sei laut Hannelore Zubler für ihren Verein ACE Tiere in Not finanziell nicht mehr tragbar. Für den Standort habe sich deshalb eine Interessentin gefunden, die genanntes Gewerbe eröffnen wollte. Bürgermeister Thomas Baumann erklärte, dass die Interessentin zuvor fragen wollte, wie die Gemeinde dazu steht.

