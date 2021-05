Ziertheim

In diese Projekte investiert Ziertheim 2021

Plus Die Gemeinde Ziertheim braucht neue Bauplätze und muss den Kindergarten erweitern. Dafür sind neue Schulden nötig. Was heuer außerdem geplant ist.

Von Jonathan Mayer

Man gönne sich nichts, sagt Ziertheims Bürgermeister Thomas Baumann, wenn er über den diesjährigen Haushalt spricht. Die geplanten Investitionen seien dringend nötig. Denn die Gemeinde wächst – das merkt man nicht nur am regen Interesse an neuen Bauplätzen in Dattenhausen, sondern auch am Kindergarten, der heuer erweitert wird. Dafür muss die Gemeinde 2021 viel Geld ausgeben – und heuer erstmals seit langem auch wieder neue Schulden aufnehmen.

