Das ist am Wochenende im Landkreis Dillingen geboten

Die Adventszeit ist in vollem Gange. Kinderpunsch und Glühwein gehen in ebenso rauen Mengen wie Weihnachtsgeschenke über die Ladentheke. Es ist Leben im Landkreis. Was , gibt es hier im Überblick. Damit sie den Überblick behalten, was man alles am Wochenende vom 4. bis 6. Dezember im Landkreis Dillingen erleben kann, gibt es hier die Highlights.

Weihnachtsmärkte finden in Gundelfingen, Lutzingen, Buttenwiesen und Wertingen statt

In Gundelfingen findet an der Oberen Bleiche von Freitag bis Sonntag der Weihnachtsmarkt statt. Neben verschiedenen Leckereien gibt es unter anderem Handwerkskünste zu bestaunen. Im Bleichestadel können Kinder zusammen mit den Pfadfindern basteln, außerdem wird eine lebende Krippe aufgebaut sein. Wer noch einen Christbaum benötigt, wird am 7. Dezember auf dem Sportgelände in Lutzingen fündig. Glühwein, Punsch und heiße Maronen sorgen zusätzlich für vorweihnachtliche Stimmung.

Ebenfalls am 7. Dezember stehen in Buttenwiesen die Marktstände und Verkaufswagen auf dem festlich beleuchteten Marktplatz. Auch Dosenwerfen und ein Kasperltheater werden geboten sein. Nur einige Kilometer entfernt findet die Wertinger Schlossweihnacht statt. Diese hat gleich zwei Wochenenden geöffnet: vom 6. bis 8. und vom 13. bis 15. Dezember. Rund um das Schloss stehen die Buden regionaler Aussteller. Zudem begrüßen beiden Schlossengel Mara und Lara die Besucher, und rdie Märchen-Erzählerin „Krimhilde, die Sagenhafte“ entführt ihre Zuhörer in ferne Welten.

Auch in Glött, Höchstädt und am Stettenhof gibt es Adventsstimmung

Der Weihnachtsmarkt vor dem Fuggerschloss in Glött findet am 7. Dezember statt. Dort bieten örtliche Vereine wieder zahlreiche Speisen, Heiß- und Kaltgetränke an. Zu Beginn des Marktes singen die Kindergartenkinder. Bei schlechtem Wetter wird der Weihnachtsmarkt in die Sporthalle verlegt. In Eppisburg findet am gleichen Tag der Nikolausmarkt der Pfarrgemeinde statt.

Am Marktplatz in Höchstädt liegt der Duft von Glühwein und Lebkuchen vom 6. bis zum 8. Dezember in der Luft. Neben süßen und herzhaften Speisen und Getränken gibt es auch ein abwechslungsreiches Programm sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Wie auch schon vergangenes Wochenende bietet der Stettenhof bei Mödingen auch am Samstag und Sonntag wieder seinen Weihnachtsmarkt: im Innenhof sowie im weihnachtlich geschmückten und beheizten Stadel.

Der Dillinger Chor „PiccaDilly‘s“ singen am 7. und 8. Dezember

Ebenfalls weihnachtlich geht es bei den Konzerten der „PiccaDilly‘s“ zu. Der Dillinger Chor singt am 7. sowie 8. Dezember, jeweils ab 19 Uhr, in der Schretzheimer Kirche Maria Rosenkranzkönigin. Unter dem Motto „Lux aeterna – Das ewige Licht“ führen sie durch deutsch- und englischsprachige Weihnachtslieder, Kompositionen von Brahms und dem namensgebenden Stück von Eriks Ešenvalds. Anlass des Konzertes ist das 125. Weihjubiläum der Kirche. Karten kann man auf der Website des Chores vorbestellen. Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro, für Jugendliche unter 14 Jahren ist der Eintritt frei.

Nach der Premiere am vergangenen Wochenende wird im Stadeltheater Lauingen am Freitag erneut das Stück „Weihnachten auf dem Balkon“ gespielt. Auf zwei angrenzenden Balkonen tragen die völlig unterschiedlichen Nachbarfamilien in der Familienkomödie ihre Konflikte aus; ein kunstvolles Verwirrspiel. Karten können online reserviert, bei Schreibwaren Eismann in Lauingen oder gegen Aufpreis an der Abendkasse gekauft werden.