Aislingens Bürgermeister Kopriva wird 2026 nicht mehr als antreten

Es ist totenstill im Saal des Landgasthofs Adler in Aislingen. Die etwa 80 Teilnehmer der Bürgerversammlung starren auf ihre Gläser, viele haben die Arme verschränkt. Gerade hat Bürgermeister Jürgen Kopriva angekündigt, bei der kommenden Kommunalwahl 2026 nicht mehr anzutreten. „Ich habe lange überlegt, es hat seit 2020 in mir gegärt“, sagt er. „In bald 17 Jahren ist doch einiges vergangen und wir haben doch einiges miteinander geschaffen.“ Doch in zwei Jahren soll Schluss sein für den Rathauschef.

