Frauengesundheit ist Thema bei Landfrauen-Versammlung in Aislingen

Im Rahmen der Winterversammlungen im Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes hatten sich die Dillinger Landfrauen mit der Gesundheitsversorgung im Landkreis befasst. Das Augenmerk lag bei der Gebietsversammlung im Gasthaus Adler in Aislingen auf dem Schwerpunkt Frauenheilkunde am Dillinger Kreiskrankenhaus. Kreisbäuerin Annett Jung konnte erwartungsgemäß wieder viele interessierte Frauen begrüßen. Mit dem leitenden Oberarzt Jacek Goldzinski wurde ein „sehr guter Redner und sympathischer Arzt zu diesem interessanten Vortrag ausgewählt“. So heißt es in einer Pressemitteilung des Bauernverbandes. Anhand verschiedener Schaubilder und auch Detailfotos wurden Aufbau, Wirkungsweise und medizinische Behandlungsmöglichkeiten rund um den Beckenboden der Frau auf kurzweilige Art erklärt. Dabei sei die Entstehung verschiedener Krankheitsbilder ein vertrautes Thema der Landfrauen – seien doch in vergangener Zeit durch schwere körperliche Arbeit und zu wenig Prävention gesundheitliche Probleme und entsprechende Krankheitsbilder entstanden. „

An Dillinger Klinik wird Beckenbodenzentrum aufgebaut

Mit dem Aufbau eines Beckenbodenzentrums an der Kreisklinik Dillingen entsteht ein wichtiges Zentrum der Frauenheilkunde in unserem Landkreis“, so heißt es weiter in der Pressemitteilung. Die Nachfrage zu diesen Angeboten lässt auf eine gute Entwicklung am Standort Dillingen hoffen. Neben vielen Fragen der Frauen wurde auch das langjährige Engagement der Landfrauen für den Erhalt der Geburtenstation im Landkreis besprochen. Dabei erinnerte die Kreisbäuerin: „Heimat entsteht, wo Kinder geboren werden.“ Um diese Heimat attraktiv zu halten, brauche es auch eine gute Gesundheitsversorgung und zum Erhalt der Krankenhäuser brauche es Patienten, die den Wert der wohnortnahen Versorgung schätzen und damit zur Sicherung der Arbeitsplätze in der Heimat beitrügen. (AZ)