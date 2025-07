Aislingen will seinen Altort fördern – ein Vorbild für andere Gemeinden?

„Bauen nach regionaler Tradition“ ist das Ziel in Aislingens Altort. Bürgerinnen und Bürger, die im dortigen Sanierungsgebiet ihr Haus umbauen wollen, können für bestimmte Gestaltungselemente Förderungen beantragen. In einem sogenannten Gestaltungshandbuch soll das nun klar definiert werden. Wie soll Aislingen aussehen?

Egal ob Dach, Türen, Fenster oder der Putz – Johannes Geisenhof vom Architekturbüro Gruppe DASS hat in seiner Vorstellung des Gestaltungshandbuchs für Aislingen für alles ein passendes Beispiel dabei. Er referiert in einer Bürgerversammlung über frühere Bauarten und Stile, die in der Marktgemeinde Tradition haben. Beispiele sind ein Satteldach, naturrote Dachziegel und Türen mit Holzverkleidung. Auch Barrierefreiheit und Ortsbegrünung finden sich in dem Handbuch wieder. Die Empfehlungen aus dem Gestaltungshandbuch stellen die Grundlage für eine Förderung einer Baumaßnahme durch die Gemeinde dar, erläutert Geisenhof. „Die Bauweise soll sich ins historische Gestaltungsbild eines Ortes einfügen.“

Das Gestaltungshandbuch soll ein Leitfaden sein

Man wolle die Bürgerinnen und Bürger mit dem Gestaltungshandbuch nicht zu etwas zwingen, betont Gunther Wild, Stadtplaner und Architekt. Jede Region habe einen typischen Baustil und diesen Charakter wolle man durch historische Bauelemente bewahren. Das Handbuch soll ein Leitfaden sein, von dem die Gemeinde und Bürgerinnen und Bürger profitieren. Jeder Fall werde einzeln abgewogen, ob er sich ins Ortsbild einordnen lasse, erklärt Wild. Dabei wolle man den Altort fördern, diesen als Wohnstandort wieder attraktiv machen und Leerstände vermeiden. „Der Altort soll ein lebens- und liebenswürdiges Produkt sein.“ Bereits kleine Dinge können für ein harmonierendes, stimmiges Ortsbild mit höherer Qualität sorgen, so Wild.

Wichtig ist es, sich bereits vor der ersten Maßnahme des Baubeginns an die Gemeinde zu wenden, wird in der Bürgerversammlung mehrmals von allen Beteiligten betont. Sonst sei keine vollumfängliche Förderung möglich. Das sorgt bei den anwesenden Bürgerinnen und Bürger für Unruhe: Was gilt als „erste Maßnahme“? Bürgermeister Jürgen Kopriva empfiehlt, schon mit den ersten Planungen auf die Gemeinde zuzukommen. Bereits vor dem Kauf der ersten Produkte, sagt auch Stadtplaner Georg Birle. Der Förderbeschluss der Gemeinde müsse vor Baubeginn genehmigt werden. Kopriva fügt hinzu: „Wenn schon mit dem Bauen angefangen wurde, können wir aber alles, was danach kommt auch noch fördern.“

In der Bürgerversammlung herrscht großes Interesse

Die rund 50 Anwesenden im Gasthof Adler interessieren sich sehr für den Vortrag über das Gestaltungshandbuch. Einige Rückfragen kommen auf. „Wird es auch bezuschusst, wenn ich alles selbermache?“, fragt ein Bürger. Liegt die Eigenleistung im Rahmen und ist plausibel, sei eine Förderung möglich, lautet die Antwort. Allerdings sollen keine reinen Unterhaltsmaßnahmen bezuschusst werden, sondern nur Dinge, die zur Ortsbildverbesserung beitragen. Die Mindestsumme für eine Förderung liege außerdem bei 10.000 Euro. Ein anderer Anwesender will wissen, ob Maßnahmen, die vom Staat gefördert werden, ebenfalls beantragt werden können. Diese müsse man aus den gemeindlichen Förderungen herausnehmen, erklären die Verantwortlichen. „Wir versuchen, tragfähige Kompromisse zu finden“, sagt Bürgermeister Kopriva.

Der Bürgermeister selbst zeigt sich vom Gestaltungshandbuch überzeugt. Mit dem Vortrag ist er sehr zufrieden. Das Handbuch solle auch im Internet eingestellt werden, um es zu verbreiten. „Vielleicht ist es für Bauherren Inspiration, wenn sie hineinblättern und etwas Hübsches für ihren eigenen Bau finden“, so der Bürgermeister. Für den Gemeinderat soll es regeln, wann ein Zuschuss gegeben werden kann. Die Kriterien seien nun konkretisiert. Jürgen Kopriva würde ein solches Gestaltungshandbuch jeder Gemeinde empfehlen. „Wir sind ja nicht die Ersten. Städte machen sowas zum Beispiel noch professioneller“, sagt er. Auch für kleinere Gemeinden mache ein solches Konzept Sinn. Sonst verliere der Ort irgendwann sein Gesicht, so Kopriva.

Ein Gestaltungshandbuch sei eine „tolle Sache“

In der Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein gibt es bereits eine Gestaltungsfibel. Immer wieder laufen darüber Bauprojekte, erzählt Syrgensteins Bürgermeisterin Mirjam Steiner. Ein solches Handbuch sei eine „tolle Sache“, von der die Gemeinde und Bürgerinnen und Bürger profitieren können. „Das Schlimmste ist, wenn man sich Gedanken gemacht hat und dann keine Förderung kommt“, sagt sie. Die Städtebau sei dafür ein stabiler und verlässlicher Partner. „Schade“ findet Steiner es nur, dass die Förderungen nur im ausgewiesenen Sanierungsgebiet möglich seien.