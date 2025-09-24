Sonne, Oldtimer und viele glückliche Gewinner

Bei bestem Spätsommerwetter fand der Aislinger Herbstmarkt statt – ein voller Erfolg, der nur dank vieler helfender Hände möglich war. Ein besonderes Highlight war erneut die Vereins-Rallye, bei der die Jugendabteilungen der örtlichen Vereine kreative und unterhaltsame Mitmach-Stationen aufgebaut hatten. „Ich möchte mich von Herzen bei allen Vereinen für ihre großartige Beteiligung und die tolle Bewirtung bedanken", so Manuel Schuster, ehrenamtlicher Marktreferent der Gemeinde Aislingen. „Die Vereins-Rallye ist für mich ein echtes Herzensprojekt, denn der komplette Erlös bleibt zu 100 Prozent bei den Jugendabteilungen unserer Vereine. Dank zahlreicher regionaler Unternehmen, die Preise im Gesamtwert von über 300 Euro gestiftet haben, konnten wir den Besuchern nicht nur viel Freude bereiten, sondern auch die Vereinsarbeit konkret unterstützen.“ Auch bei den Fahrzeugliebhabern gab es Grund zur Freude: Die Oldtimerschau sorgte in diesem Jahr für eine Rekordzahl an teilnehmenden Fahrzeugen. Marktleiter Josef Nennung richtete seinen Dank an die Besitzerinnen und Besitzer der automobilen Schätze: „Es ist beeindruckend, mit welchem Stolz und welcher Leidenschaft die Oldtimerfreunde ihre Fahrzeuge präsentieren. Sie haben mit ihrer Teilnahme das Marktgeschehen enorm bereichert und viele Besucher begeistert – dafür ein herzliches Vergelt’s Gott!“ Mit kulinarischen Angeboten der Vereine, guter Stimmung und zahlreichen Besucherinnen und Besuchern wurde der Aislinger Herbstmarkt zu einem besonderen Tag für die gesamte Gemeinde. Die Gemeinde Aislingen bedankt sich bei allen Mitwirkenden, Vereinen, Firmen, Fieranten, Oldtimerfreunden und Gästen für diesen gelungenen Markttag.

