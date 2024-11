Vollsperrung zwischen Aislingen und Gundremmingen nach Unfall

Am vergangenen Dienstagabend hat sich auf der Staatsstraße 2028 zwischen Aislingen und Gundremmingen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Laut Angaben der Polizei fuhr der 18-Jährige in Richtung Gundremmingen. Dabei kam er kurz vor der Landkreisgrenze von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Er stieß mehrmals gegen die Leitplanke. Der Fahranfänger zog sich leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Toyota entstand Totalschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Die Staatstraße war für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehr Gundremmingen war mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort.

