Dresscode an Schulen: „In der Arbeit kann man auch nicht bauchfrei auftauchen“

Wenn die Temperaturen steigen, wird die Kleidung knapper. Der Sommer erhitzt immer wieder die Debatte um eine Kleiderordnung an Schulen. Vor allem, wenn das Thermometer wie in diesen Tagen auf Werte von 33 Grad und mehr steigt. Wir haben bei Schulen im Landkreis Dillingen nachgefragt, ob es dort eine Kleiderordnung gibt und wie sie bei einer Bullenhitze mit zu leicht bekleideten Schülern und Schülerinnen umgehen.

Schülerinnen und Schüler helfen bei der Erstellung der Kleiderordnung

An der Donau-Realschule Lauingen gibt es laut dem stellvertretenden Schulleiter Markus Zengerle schon immer eine Kleiderordnung. In den vergangenen Jahren sei sie zu den sogenannten „Dos and Don‘ts“ aktualisiert worden. Dabei konnten Schülerinnen und Schüler der SMV, wie Zengerle erläutert, selbst mitwirken und entscheiden, was sie für angemessen empfinden und was nicht. Die Ordnung sei nun in Hausaufgabenheften, in Klassenzimmern und im Schulgebäude zu finden.

Doch welche Regeln haben sich die Schülerinnen und Schüler in Lauingen selbst auferlegt? Bauchfrei ab dem Bauchnabel, Hotpants und Käppis seien beispielsweise nicht erlaubt, informiert Zengerle. Dabei gelten die Regelungen sowohl für die Mädchen als auch für die Jungs. „Da dürfen die Shorts, wie bei den Mädchen, auch nicht zu kurz sein.“ Sollte jemand dagegen verstoßen, fordere eine Lehrkraft den Schüler oder die Schülerin auf, sich in Zukunft angemessener zu kleiden.

Kleiderordnungen sollen auf das Berufsleben vorbereiten

Zengerle spricht, was die Häufigkeit der Verstöße betrifft, von „einzelnen Ausreißern“. Grund für die Kleiderordnung sei, dass die Schule ihre Schülerinnen und Schüler auf die Zukunft vorbereiten wolle. „In der Arbeit kann man auch nicht bauchfrei auftauchen“, sagt der Konrektor. Durch das frühe Lernen, welche Kleidung im öffentlichen Rahmen angemessen ist, würden die Jugendlichen ein Gespür für die richtige Kleidung entwickeln. Das könne im Berufsleben hilfreich sein.

Jürgen Strohwasser ist Konrektor an der Anton-Rauch-Realschule in Wertingen. Auch hier gibt es eine Kleiderordnung. Plakate mit Bildern sollen darauf aufmerksam machen, was in Ordnung ist und was nicht. Diese wurden mit der SMV, dem Elternbeirat und Lehrkräften entwickelt. „Wir sind eine Schule, die auf das Berufsleben vorbereitet“, sagt Strohwasser. Wenn die Jugendlichen nicht lernen, wie sie sich angemessen kleiden, würden sie es auch im Beruf nicht tun. Es gebe Schulkleidung, „die für die hohen Temperaturen geeignet ist“, so Strohwasser. Im Sommer seien die Lehrkräfte aufgrund der Hitze allerdings verständnisvoller bezüglich leichterer Klamotten. Die Kleidung solle aber immer noch „angemessen“ sein. Während der Abschlussprüfungen, die dieses Jahr bei großer Hitze stattfanden, hätten viele Prüflinge „unangemessene“ Kleidung getragen. „Wir haben sie freundlich darauf hingewiesen, und es wurde dann auch besser“, erklärt Strohwasser.

„Die Schule ist keine Strandparty“

Birgit Bajza ist Lehrerin an der Anton-Rauch-Realschule. Dort hat sie das Konzept der Kleiderordnung mitentwickelt. „Die Schule ist ein Ort zum Lernen und keine Strandparty“, sagt sie. „Bei Verstößen sprechen wir die Schüler darauf an, dass ihre Kleidung nicht dem entspricht, was wir uns wünschen.“ Dies übernehmen ihren Worten zufolge überwiegend weibliche Lehrkräfte. Es werde auch ein T-Shirt zum Anziehen angeboten, sofern die betroffene Person das möchte.

An der Bonaventura-Realschule in Dillingen gibt es keine direkte Kleiderordnung

Bernd Völkel ist Konrektor an der St.-Bonaventura-Realschule in Dillingen. „Es gibt keine explizite Kleiderordnung“, erklärt Völkel. Allerdings sei in der Hausordnung der kirchlichen Schule vorgeschrieben, dass sich Schülerinnen und Schüler angemessen kleiden sollten. Bei Verstößen würden die Schüler und Schülerinnen von Lehrern auf ihr Outfit angesprochen. „Eine Strafe gibt es dafür nicht“, so der Konrektor. Es werde höchstens Kontakt mit den Eltern aufgenommen. Im Sommer sei den Schülern natürlich erlaubt, kurze Hosen und T-Shirts zu tragen. Hier tragen, wie Völkel feststellt, eher Mädchen knappe Kleidungsstücke, während Jungs mitunter mit Kleidung mit problematischen Aufschriften gegen die Hausordnung verstoßen. „Sie strahlen damit eine Symbolik aus, die mit unserem Leitbild nicht übereinstimmt.“ In diesen Fällen schreite die Lehrkraft ein. Im Großen und Ganzen kleiden sich die Schüler angemessen, so der Konrektor. „Wir haben es bisher nicht als notwendig empfunden, eine Kleiderordnung einzuführen.“

Im Sommer tragen Schüler vermehrt unangebrachte Kleidung

Auch an der Mittelschule in Wertingen gibt es laut Schulleiterin Patricia Laube keine direkte Kleiderordnung. Allerdings stehe dafür in der Hausordnung ein Satz, an den sich die Jugendlichen halten sollen. „Die Schule ist ein Arbeitsplatz, kleide dich dementsprechend“, heißt es dort. Das Schulhaus, so Laube, sei kein Freibad und es soll auch niemand beim Lernen durch ablenkende Kleidung gestört werden. Wichtig sei auch die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler. Mit einer weiten Bluse oder offenen Haaren könne es schon mal passieren, dass diese beim Sägen hängen bleiben. „Da sage ich dann auch etwas“, erläutert Laube. Jugendliche mit unangemessener Kleidung spreche sie persönlich an. Vor allem im Sommer sei das „öfter der Fall“, informiert die Schulleiterin. Eltern hätten früher mehr darauf geachtet, dass sich ihre Kinder gut kleiden, findet Laube.

Am Albertus-Gymnasium Lauingen (AGL) gibt es ebenfalls keine Kleiderordnung. Schulleiter Jochen Schwarzmann erklärt, dass es noch keine großen Probleme wegen unangemessener Kleidung gegeben habe. „Deswegen haben wir auch keine Vorschriften bezüglich der Kleidung der Schüler“, sagt Schwarzmann.