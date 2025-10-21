Erinnerungen an das AKW Gundremmingen: „Für meine Großen waren die Türme die Wolkenmacher“

Zwischen „lange Zeit ein wichtiger Teil unserer Gegend“ und „kein Verlust“: Die Meinungen zur Sprengung der AKW-Kühltürme in Gundremmingen am 25. Oktober gehen weit auseinander. Unsere Redaktion hat dazu aufgerufen, Erinnerungen und Emotionen zum stillgelegten Kernkraftwerk und der Niederlegung mitzuteilen. Per Mail und auf Social Media haben uns viele Reaktionen aus dem Landkreis Dillingen erreicht. In den Zuschriften überwiegt das Bedauern.

Franz Egger aus Dillingen erlebte die Bauzeit der Kühltürme in Gundremmingen

Franz Egger aus Dillingen hat 32 Jahre lang in dem Kraftwerk gearbeitet. Er verfolgte bereits den Bau der Kühltürme rund um die Uhr. „Besonders die erleuchtete Baustelle in der Nacht und das Hochwachsen der Türme waren damals sehr beeindruckend“, erinnert er sich. Nach der Fertigstellung des Turms von Block B „hatten wir an einem Freitagnachmittag die Gelegenheit, innen auf den Kühlturm hochzufahren. Leider war die Sicht damals nicht sehr gut.“ Nachdem er Kernkraftwerke in den USA und in Russland besichtigt hatte, konnte Egger die Entscheidung, aus der Atomkraft in „den sichersten Kernkraftwerken der Welt“ auszusteigen, nie nachvollziehen. Die Sprengung wir der Dillinger „so nah wie möglich und mit Wehmut“ verfolgen.

Icon vergrößern Franz Egger aus Dillingen arbeitete 32 Jahre lang im Kernkraftwerk in Gundremmingen. Foto: Egger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Franz Egger aus Dillingen arbeitete 32 Jahre lang im Kernkraftwerk in Gundremmingen. Foto: Egger

Auch für Christine Mathieu ist die Sprengung der Kühltürme „eher eine traurige Sache“: „Jahrelang bedeuteten sie, wenn ich von einer Reise oder einem Ausflug zurückkam und die Türme sah, dass ich wieder daheim war.“ Außerdem war das Atomkraftwerk für Mathieu „fast wie eine zweite Heimat“. 22 Jahre lang habe sie beim BRK-Kreisverband Dillingen als Abteilungsleiterin für die Ausbildung gearbeitet und führte fast 20 Jahre lang die Erste-Hilfe-Kurse im Kraftwerk durch. „Es war eine schöne Zeit und mit den Mitarbeitern des AKW machte es viel Spaß.“

Zur Sprengung der AKW-Kühltürme: „Für uns verschwindet ein Orientierungspunkt“

Familie Dietze aus Fristingen hat unserer Redaktion ebenfalls eine Mail geschickt. „Wir wohnen schon lange im Raum Dillingen und das AKW gehört für uns einfach zur Kulisse“, schreibt sie. Wenn die Familie vom Urlaub zurückkam, habe der Anblick der Türme Heimat bedeutet. „Für meine Großen waren die Türme immer die Wolkenmacher.“ Und selbst die kleinste Tochter sei traurig, dass sie nun gesprengt werden. „Für uns verschwindet ein Orientierungspunkt, der 15 Jahre da war.“

Lauingens Altbürgermeister Georg Barfuß hat einen etwas anderen Blickwinkel auf das anstehende Spektakel. Die Niederlegung der Betonriesen „erinnert uns vielleicht daran, dass alles sein Ende hat; auch wir werden uns dereinst zu unseren Vätern und Müttern niederlegen.“ Die Zeit bis dahin sollte aber noch sinnvoll genutzt werden, denn man wisse „weder den Tag, noch die Stunde“, zitiert er aus dem Matthäus-Evangelium.

Icon vergrößern Lauingens Altbürgermeister Georg Barfuß sagt zur Kühlturm-Niederlegung: „Alles hat sein Ende.“ Foto: Dominik Bunk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Lauingens Altbürgermeister Georg Barfuß sagt zur Kühlturm-Niederlegung: „Alles hat sein Ende.“ Foto: Dominik Bunk

Auch weniger melancholische Meinungen haben uns erreicht. Stephan Borggreve aus Dillingen schreibt etwa: „Ich verbinde keinerlei gute Erinnerungen mit dem Atomkraftwerk.“ Auf Kosten unzähliger nachfolgender Generationen habe man für sehr wenige Generationen Strom erzeugt, mit weiterhin ungeklärten strahlenden Hinterlassenschaften. Preiswerter Strom sei dort „faktisch nie erzeugt worden, wenn alle Kosten einschließlich der Folgekosten eingerechnet werden. Eine Mär.“ Für Borggreve seien die Kühltürme immer ein Schandmal gewesen, das „für eine riesige potenzielle Gefahr“ stehe. Wenn dort Strahlung austrete, was mit dem Zwischenlager immer noch passieren könne, seien „tausende Bewohner von einem Wegzug und dem Verlust der Heimat und ihres Hab und Gutes betroffen“. Die Sprengung sei aus Sicht des Dillingers konsequent und richtig.