„Stellt eine existenzielle Bedrohung dar“: Imker im Landkreis Dillingen sorgen sich um ihre Bienen

Das honigfarbene Fahndungsplakat wirkt authentisch, auch wenn die sonst übliche Belohnungssumme fehlt. Gesucht wird: „Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina nigrithorax), Größe zweieinhalb bis drei Zentimeter, schwarze Grundfärbung mit gelben Bein-Enden, orange Streifen am Hinterleib, nicht nachtaktiv – bitte melden Sie Sichtungen.“ So steht es auf dem mit Fotos ergänzten Plakat der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau. Früher wurde auf diese Weise nach schweren Jungs ermittelt, ein altes Synonym für kriminelle Mitbürger. Im Mittelpunkt der Aufklärungsarbeit steht, oder besser: fliegt und schwebt, jetzt aber ein Insekt, das gerade mal ein halbes Gramm wiegt. Und damit das Tier, das der Honigbiene jetzt das umtriebige Leben vergällen könnte.

