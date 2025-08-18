Icon Menü
Alarmstimmung im Landkreis Dillingen: Asiatische Hornisse bedroht Bienen und Landwirtschaft

Landkreis Dillingen

„Stellt eine existenzielle Bedrohung dar“: Imker im Landkreis Dillingen sorgen sich um ihre Bienen

Die Asiatische Hornisse wird bald auch im Landkreis Dillingen in die Bienenstöcke einfallen. Warum Naturschützer dennoch vor einer „überflüssigen Task-Force“ warnen.
Von Günter Stauch
    • |
    • |
    • |
    Die Asiatische Hornisse könnte sich bald auch im Landkreis Dillingen ausbreiten – mit Folgen für Mensch und Natur. Das Bild entstand im Landkreis Main-Spessart.
    Die Asiatische Hornisse könnte sich bald auch im Landkreis Dillingen ausbreiten – mit Folgen für Mensch und Natur. Das Bild entstand im Landkreis Main-Spessart. Foto: Henk Wallays (Archivbild)

    Das honigfarbene Fahndungsplakat wirkt authentisch, auch wenn die sonst übliche Belohnungssumme fehlt. Gesucht wird: „Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina nigrithorax), Größe zweieinhalb bis drei Zentimeter, schwarze Grundfärbung mit gelben Bein-Enden, orange Streifen am Hinterleib, nicht nachtaktiv – bitte melden Sie Sichtungen.“ So steht es auf dem mit Fotos ergänzten Plakat der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau. Früher wurde auf diese Weise nach schweren Jungs ermittelt, ein altes Synonym für kriminelle Mitbürger. Im Mittelpunkt der Aufklärungsarbeit steht, oder besser: fliegt und schwebt, jetzt aber ein Insekt, das gerade mal ein halbes Gramm wiegt. Und damit das Tier, das der Honigbiene jetzt das umtriebige Leben vergällen könnte.

