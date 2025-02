Warum demonstriert im Landkreis Dillingen niemand gegen Rechtsextremismus?

Mehr als 350 Menschen verschiedenen Alters haben am Sonntagnachmittag im Krumbacher Stadtgarten für Demokratie und Zusammenhalt mobil gemacht. Ein gleichnamiges Bündnis von Privatleuten hatte dazu aufgerufen. Auch in Günzburg fand am Sonntag um 16 Uhr im Dossenbergerhof eine Mahnwache für Demokratie und Menschenwürde sowie gegen Hass und Hetze statt. Eingeladen hatte das „Bündnis gegen Rechtsextremismus“. Weit mehr als 200 Personen kamen trotz Kälte und Schneeschauern, um zu zeigen, wofür sie einstehen. Und im Landkreis Dillingen? Fehlanzeige.

