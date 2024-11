Tatort Auwald: Hätten die Behörden den Fall Mohammad R. verhindern können?

Mohammad R. lebt seit rund einem Jahr in Deutschland, als er eines Mittags im Dillinger Auwald das Leben einer Frau aus den Angeln hebt. Die 33-Jährige ist unterwegs beim Joggen, als R. sie von hinten angreift, ihr zwischen die Beine fasst und hochhebt. Sie wehrt sich mit aller Kraft. Nach wenigen Minuten lässt er von ihr ab. Nur vier Tage später passiert es erneut. R. ist im Auwald unterwegs, Sandra G. (Name geändert) ist dort beim Joggen, als er sie, so formuliert es der Richter am Landgericht später, „wie ein Raubtier von hinten anfällt“. Er versucht, die 46-Jährige an den Knöcheln ins Gebüsch zu ziehen und reißt ihr die Hose herunter. Als ein Passant vorbeikommt, flüchtet der Angreifer.

