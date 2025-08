Anwohner klagen über Mofa-Lärm in Bachhagel: Polizei kontrolliert Jugendlichen

Bei der Polizeiinspektion in Dillingen sind am Donnerstagabend Beschwerden von Anwohnern über lärmende Mofas in der Bachhagler Hauptstraße eingegangen. Eine Streife stellte daraufhin gegen 21.30 Uhr in einer Seitenstraße eine Person auf einem Kleinkraftrad fest. Als die Beamten den Kleinkraftradfahrer kontrollieren wollten, ignorierte er zunächst das Anhaltesignal und wollte flüchten.

Der Jugendliche kann nach einer kurzen Verfogung gestoppt werden

Nach kurzer Verfolgung konnte der Jugendliche jedoch gestoppt werden. Er konnte lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen. Da das Kleinkraftrad bei der Verfolgung deutlich schneller als 25 km/h fuhr, ergab sich nach Angaben der Polizei der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Polizei ließ den Jugendlichen nicht weiterfahren und stellte das Fahrzeug für die Durchführung einer Geschwindigkeitsmessung sicher.

Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet

Gegen den Jugendlichen wurden Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem muss der Fahrzeughalter mit einer Anzeige wegen des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. (AZ)