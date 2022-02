Arbeiten

17:00 Uhr

Die Sanierung am Dillinger Wasserkraftwerk läuft

Plus Arbeiten: Die Wehranlage muss repariert werden. Der Übergang über die Donau ist deshalb zeitweise gesperrt. So gelangen Fußgängerinnen und Radler über den Fluss.

Dillingen Die LEW Wasserkraft GmbH beginnt ab Ende Februar mit Revisionsarbeiten am Wasserkraftwerk Dillingen, einem Kraftwerk der Mittleren Donau Kraftwerke AG (MDK). Dabei werden an der Wehranlage die Dichtungen gewechselt und der Korrosionsschutz erneuert. Bis Ende Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, kündigt das Unternehmen in einer Pressemitteilung an. Während der Bauzeit sind aus Sicherheitsgründen zeitweise Sperrungen der Wehrbrücke erforderlich.

