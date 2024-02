Astronaut Ulrich Walter und Pfarrer Schießler kommen nach Dillingen

Der Katholische Akademikerkreis Dillingen lädt zu interessanten Veranstaltungen ein. Ein Abt spricht zum Auftakt über sein Leben zwischen Israelis und Palästinensern.

Der Abt der Jerusalemer Dormitio-Abtei, das Vocalensemble Landsberg, ein Astronaut und Professor für Raumfahrttechnik, eine ehemalige Äbtissin und Hochschullehrerin und ein sehr bekannter Münchner Pfarrer – sie alle sind 2024 auf Einladung des Katholischen Akademikerkreises Dillingen in der Großen Kreisstadt zu Gast.

Den Auftakt macht am Samstag, 10. Februar, um 19.30 Uhr Benediktinerabt Nikodemus Schnabel im Großen Saal des Collegs zum Thema „Mein Leben zwischen Israelis und Palästinensern“. Schnabel, der seit 2003 in der deutschsprachigen Benediktinerabtei Dormitio lebt und seit 2023 deren Abt ist, erzählt, wie sich das Leben zwischen Israelis und Palästinensern seit dem Terrorangriff der Hamas gestaltet. Sein Kloster liegt geografisch im „Niemandsland“ zwischen Israel und Palästina. Seit Jahren erlebt er hautnah wachsende religiös bedingte Spannungen im Heiligen Land, auch gegenüber Christen. In seinem Vortrag wird er aus erster Hand zur Situation vor Ort und sein Leben als Ordensmann im Heiligen Land berichten. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 16. März, laden der Katholische Akademikerkreis und der Freundeskreis der Studienkirche zu einer musikalischen Einstimmung in den Passionssonntag ein. Unter dem Titel „Hear my Prayer“ spannt das Vocalensemble Landsberg einen facettenreichen Bogen mit Werken aus dem Frühbarock (Henry Purcell) bis hin zur Moderne (Arvo Pärt). Als Höhepunkt des Abends präsentiert der renommierte und ausgezeichnete 32-stimmige Kammerchor unter der Leitung von Matthias Utz die achtstimmige Vertonung des Glaubensbekenntnisses des Schweizer Komponisten Frank Martin. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Astronaut Walter spricht über den Ursprung unseres Lebens im Kosmos

Prof. Ulrich Walter, bekannter Astronaut und Inhaber des Lehrstuhls für Raumfahrttechnik an der TU München, spricht am Montag, 15. April, um 19.30 Uhr im Stadtsaal am Kolpingplatz zum Thema „Origins – Der Ursprung unseres Lebens im Kosmos“. In seinem Vortrag untersucht er die Entstehung des Lebens in der Entwicklungsgeschichte des Universums. Anhand faszinierender Aufnahmen des James-Webb-Weltraumsteleskops präsentiert er den aktuellen Wissensstand. Der Eintritt beträgt zehn Euro (nur Abendkasse), Schüler und Studenten haben freien Eintritt.

„Mein Leben neu ordnen. Benediktinische Impulse für Zeiten des Umbruchs“ lautet der Titel der Lesung von Prof. Carmen Tatschmurat aus München. Die ehemalige Münchner Äbtissin (Benediktinerorden) und Hochschullehrerin spricht auf der Grundlage ihres gleichnamigen Buches im Rahmen der Nacht der Kirchen am Samstag, 4. Mai, um 20 Uhr in der Basilika St. Peter über geplante oder ungeplante Umbrüche in unserem Leben. Dabei gibt sie unter anderem Impulse zu den Fragen: Wie kann der Weg im Alltag weitergehen – praktisch und spirituell? Was gibt mir Halt? Wo liegen ganz neue Chancen? Der Eintritt ist frei.

Der Münchner Pfarrer Rainer M. Schießler, gefragter Referent, Buchautor und bekannt aus den Medien, gestaltet am Montag, 14. Okitober, um 19.30 Uhr im Stadtsaal am Kolpingplatz einen Abend zum Thema „Hoffnung – gerade jetzt! Vom Mut getragen durch alle Lebenslagen“. Ausgehend von den Krisen unserer Zeit – Pandemie, Kriege, Inflation, gesellschaftliche Spannungen – erschließt er die Erzählungen der Bibel als Quelle der Hoffnung und zeigt auf, wie sie zu persönlichen Mutmachern werden können. Dabei geht es um Beziehungen, Leid, Alltag, Vertrauen, also Themen, die alle Menschen im Laufe des Lebens betreffen. Schießler möchte den Blick dafür schärfen, dass wir in diesem Leben reich beschenkt sind – auch in den schweren Zeiten. Karten zu dieser Veranstaltung gibt es ab dem 16. September im Klosterladen Dillingen. (AZ)