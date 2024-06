Der geteilte Landkreis ist wieder vereint

Wegen des Hochwassers hat sich eine Nord-Süd-Achse entwickelt, die die Landkreisbevölkerung vor einige Probleme gestellt hat. Wächst jetzt der Gemeinschafts-Gedanke?

Oft bemerkt man gar nicht, dass man mit dem Auto, Bus oder Rad gerade einen Fluss überquert. Vor allem die kleinen Gewässer plätschern - in der Regel - recht geräuschlos unter einem durch. Und auch die großen Flüsse passieren viele eher beiläufig, nur noch aufgeschreckt vom Gerumpel, dass das Auto macht, wenn es über die Brückenschwellen holpert.

Unsere Umwelt ist perfekt erschlossen. Bequem asphaltiert und leitbeplankt. Hügel werden abgetragen, Kurven entschärft und auch Bäche und Flüsse gezähmt. Das heißt aber nicht, dass die Gezähmten nicht mal durchgehen können. So geschehen am Wochenende. Die Auswirkungen hat jeder und jede zu spüren bekommen. Gesperrte Straßen, unbefahrbare Brücken.

Es gibt freilich größere Probleme, als von A nach B zu kommen

Freilich gibt es schlimmere Probleme, als nicht von A nach B zu kommen. Wenn das Haus unter Wasser steht, sich die Liebsten in Gefahr bringen, um der Allgemeinheit zu helfen. Das sind existenzielle Probleme. Und doch gibt es da die "kleineren" Probleme. Wie komme ich zur Arbeit? Zur Prüfung? Was ist, wenn die Kita geschlossen hat? Was, wenn ich nicht mehr zum Supermarkt komme?

Viele haben diese Fragen beschäftigt. In solchen Situationen wird einem bewusst, wie selbstverständlich man vieles betrachtet, das angesichts zunehmender Naturkatastrophen immer weniger selbstverständlich wird. Der geteilte Landkreis hatte aber auch etwas Gutes. Er hat gezeigt, wie wichtig die Verbindungen zueinander sind. Ob von Nord nach Süd oder von Ost nach West. Ob vom Aschberg ins Kesseltal oder vom Zusamtal ins Donautal. Und wie so oft hat sich auch gezeigt: Nichts Schlimmes ist ohne etwas Gutes. Denn der Landkreis Dillingen hat zusammengehalten. Über Ortsschilder hinaus.

