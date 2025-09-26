Wie soll die neue B16 bei Gundelfingen aussehen?

Die Bundesstraße 16 bei Gundelfingen soll auf lange Sicht fast durchgehend dreispurig ausgebaut, also um Überholstreifen erweitert werden. Für den Abschnitt Höhe Peterswörth bis zum Anschluss an die Bundesstraße 492 Richtung Medlingen liegt jetzt die Vorentwurfsplanung vor. Tobias Rogg vom Staatlichen Bauamt Krumbach erklärt während der Präsentation vor dem Gundelfinger Stadtrat am Donnerstagabend: „Wir schauen nicht blind auf einen Abschnitt“, das Gesamtkonzept müsse im Blick behalten werden. Im Gegensatz zur weiteren Strecke Richtung Lauingen soll das Teilstück nicht zur Kraftfahrstraße werden, damit Landwirtinnen und Landwirte ihn weiterhin befahren dürfen.

