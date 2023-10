Auszeichnung

21:16 Uhr

Sie kämpft für die Kultur in ihrer Heimat

Plus Andrea Höchstötter machte aus dem Stadeltheater in Lauingen wieder ein kulturelles Kleinod mit Strahlkraft in die ganze Region. Warum sie so ein Programm mit einer Geburt vergleicht.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Andrea Höchstötter hat ihre Berufung eher durch Zufall gefunden. "Die haben uns den Eulenspiegel zugemacht", erzählt sie fast schon empört. "Dann war ich kulturell heimatlos." Der Eulenspiegel im Holzheimer Ortsteil Eppisburg, das war zu seiner Zeit eine der angesagtesten Kneipen im Landkreis Dillingen. Mythen und Legenden ranken sich um die Kneipe, bis heute. Pe Werner war da, Konstantin Wecker und viele andere. Doch irgendwann war Schluss – und Andrea Höchstötter begann, selbst Künstlerinnen und Künstler in die Region zu holen. Heute, knapp 30 Jahre später, ist sie aus dem kulturellen Leben ihrer Heimat nicht mehr wegzudenken. Für diesen Einsatz erhält sie nun die Silberdistel, eine Auszeichnung unserer Zeitung für Menschen aus der Region, die sich im besonderen Maß bürgerschaftlich engagieren.

Für Höchstötter beginnt alles im Jahr 1995. Sie trauert dem Eulenspiegel nach, sagt heute: "Die haben wirklich großes Kino abgeliefert bei uns." Zusammen mit einer Freundin beschließt sie, selbst etwas an den Start zu bringen. Im Schwarzen Adler in Binswangen starten die beiden durch, bringen die ersten größeren Künstlerinnen und Künstler auf die Bühne. Chris Kolonko etwa, der Travestie-Künstler, den Höchstötter bis heute zu ihren Freunden zählt. Sie schwärmt von der Zeit damals. "Das Haus war brechend voll", erzählt sie. Ein Nebeneffekt begleitet sie bis heute: Höchstötter sammelt Kontakte zu Künstlern und Agenturen, und das ganz ohne Internet. Die wird sie später noch nutzen.

