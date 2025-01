Auto fährt bei Wittislingen in Schafherde

Am Dienstagmorgen ist es auf der Kreisstraße DLG 7 Höhe Wittislingen zu einer Kollision eines Autos mit einer Schafsherde gekommen. Gegen 7.10 Uhr befuhr ein 58-jähriger Autofahrer die Kreisstraße aus Richtung Frauenriedhausen in Richtung Wittislingen. Auf Höhe Beutenstetterhof kollidierte er nach Polizeiangaben mit einer querenden Schafsherde, die der 54-jährige Besitzer über die Kreisstraße getrieben hatte. Drei Schafe starben bei dem Zusammenstoß. Am Wagen des 58-Jährigen entstand ein Unfallschaden von rund 8000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Verkehr musste durch die eingesetzte Streife kurzzeitig geregelt werden. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr gegen den 54-jährigen Schafbesitzer. (AZ)

Wittislingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schafherde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis